Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно стартовала с космодрома Плесецк

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Боевой расчет Космических войск Воздушно- космических сил осуществил успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В пятницу, 25 июня, в 22:50 мск с пусковой установки (ПУ) № 4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом нового поколения в интересах Минобороны России", - отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Союз-2.1б" прошли в штатном режиме. "Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя", - добавили в министерстве.

Это второй пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2021 году. Предыдущий был успешно проведен с северного космодрома 2 февраля 2021 года.

Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие шестнадцать лет с северного космодрома проведено 46 пусков ракет-носителей "Союз-2" среднего класса 1А и 1Б, а также 6 пусков ракет-носителей "Союз-2" легкого класса этапа модернизации 1 В.