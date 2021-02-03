Ракета "Союз-2" успешно вывела на орбиту военный спутник

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту российский военный спутник, сообщтло Минобороны РФ.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала 2 февраля в 23:45 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области. Старт и выведение аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.

Вскоре наземные средства Воздушно-космических сил России приняли аппарат на управление. Ему присвоили порядковый номер "Космос-2549". По данным специализированных американских сайтов, это разведывательный спутник.

Предыдущий пуск ракеты "Союз-2.1б" состоялся в декабре прошлого года.