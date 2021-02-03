Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:58Заразились
на 02.02В России 3 884 730+16 643В мире 103 412 982+447 127

Ракета "Союз-2" успешно вывела на орбиту военный спутник

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту российский военный спутник, сообщтло Минобороны РФ.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала 2 февраля в 23:45 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области. Старт и выведение аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.

Вскоре наземные средства Воздушно-космических сил России приняли аппарат на управление. Ему присвоили порядковый номер "Космос-2549". По данным специализированных американских сайтов, это разведывательный спутник.

Предыдущий пуск ракеты "Союз-2.1б" состоялся в декабре прошлого года.

космос Минобороны Плесецк

Новости по теме

Новости

Замминистра призвал возродить рационализаторство

Депутат Госдумы объяснил, почему не принят закон об утилизации медотходов COVID-19

Навального этапируют в колонию в Центральном федеральном округе РФ

Навального этапируют в колонию в Центральном федеральном округе РФ

Кому "Везёт", у того и петух снесет. Обобщение

Кому "Везёт", у того и петух снесет. Обобщение

Навальный фактически проведет в колонии 2 года 8 месяцев

В МВД Крыма уточнили, что в аварии с ВАЗом погибли трое полицейских

ФСИН вынесли частное определение о ненадлежащем контроле за Навальным

Что произошло за день: вторник, 2 февраля

Суд назначил Навальному 3,5 года колонии общего режима

Суд назначил Навальному 3,5 года колонии общего режима

"Спутник V" показал 91,6% эффективности в ходе III фазы исследований

"Спутник V" показал 91,6% эффективности в ходе III фазы исследований
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');