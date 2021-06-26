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Мужчина расстрелял троих человек под Иваново

По данным источника "Интерфакса", должник убил одного коллектора, еще двоих ранил

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Мужчина устроил стрельбу в городе Кохма под Иваново, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"Мужчина в ходе бытовой ссоры открыл стрельбу по знакомым и расстрелял троих человек. Затем он забаррикадировался в доме и отстреливается", - рассказал он.

Чуть позже информированный источник уточнил, что один человек погиб в результате стрельбы под Иваново. Двое с огнестрельными ранениями доставлены в больницу, отметил собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной конфликта стала попытка коллекторов получить деньги от должника. "Мужчина задолжал деньги, к нему пришли коллекторы. Он открыл по ним огонь", - сказал источник.

Иваново Кохма

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