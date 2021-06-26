Мужчина расстрелял троих человек под Иваново
По данным источника "Интерфакса", должник убил одного коллектора, еще двоих ранил
Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Мужчина устроил стрельбу в городе Кохма под Иваново, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.
"Мужчина в ходе бытовой ссоры открыл стрельбу по знакомым и расстрелял троих человек. Затем он забаррикадировался в доме и отстреливается", - рассказал он.
Чуть позже информированный источник уточнил, что один человек погиб в результате стрельбы под Иваново. Двое с огнестрельными ранениями доставлены в больницу, отметил собеседник агентства.
По предварительным данным, причиной конфликта стала попытка коллекторов получить деньги от должника. "Мужчина задолжал деньги, к нему пришли коллекторы. Он открыл по ним огонь", - сказал источник.