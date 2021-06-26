Устроивший стрельбу под Иваново мужчина сбежал

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Мужчина, застреливший в городе Кохма Ивановской области одного человека и ранивший еще двоих, скрылся из своего дома, в котором ранее забаррикадировался, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

Как рассказал собеседник агентства, его личность установлена, это 50-летний местный житель. По словам источника, ведется розыск этого человека.

Ранее сообщалось, что должник убил одного коллектора, еще двоих ранил под Иваново. Пострадавшие с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу. Сам стрелявший забаррикадировался в своем доме и начал отстреливаться.

По предварительным данным, причиной конфликта стала попытка коллекторов получить деньги от должника.

Между тем пресс-служба Следственного управления СКР по Ивановской области сообщила, что уголовное дело возбуждено по статье "Убийство, совершенное группой лиц; покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц".

По данным следствия, в ночь на 26 июня вблизи частного жилого дома по улице Лермонтова города Кохмы возникла ссора группы неустановленных лиц с 30-летним мужчиной и его знакомыми, которые пришли к хозяину дома для выяснения отношений. В ходе конфликта один из его участников получил смертельные ранения в грудь и живот.

После этого злоумышленники, используя огнестрельное оружие и другие предметы, ранили еще двух человек. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу. После происшедшего злоумышленники скрылись.

На место преступления выехала следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, обыск в указанном частном доме. Место преступления оцеплено сотрудниками ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Ивановской области для обеспечения безопасности жителей соседних домов.

Сотрудниками правоохранительных органов проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск злоумышленников.