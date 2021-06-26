Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38Заразились
на 26.06В России 5 430 753+21 665В мире 180 410 080+410 692

Устроивший стрельбу под Иваново мужчина сбежал

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Мужчина, застреливший в городе Кохма Ивановской области одного человека и ранивший еще двоих, скрылся из своего дома, в котором ранее забаррикадировался, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

Как рассказал собеседник агентства, его личность установлена, это 50-летний местный житель. По словам источника, ведется розыск этого человека.

В РоссииМужчина расстрелял троих человек под ИвановоЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что должник убил одного коллектора, еще двоих ранил под Иваново. Пострадавшие с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу. Сам стрелявший забаррикадировался в своем доме и начал отстреливаться.

По предварительным данным, причиной конфликта стала попытка коллекторов получить деньги от должника.

Между тем пресс-служба Следственного управления СКР по Ивановской области сообщила, что уголовное дело возбуждено по статье "Убийство, совершенное группой лиц; покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц".

По данным следствия, в ночь на 26 июня вблизи частного жилого дома по улице Лермонтова города Кохмы возникла ссора группы неустановленных лиц с 30-летним мужчиной и его знакомыми, которые пришли к хозяину дома для выяснения отношений. В ходе конфликта один из его участников получил смертельные ранения в грудь и живот.

После этого злоумышленники, используя огнестрельное оружие и другие предметы, ранили еще двух человек. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу. После происшедшего злоумышленники скрылись.

На место преступления выехала следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, обыск в указанном частном доме. Место преступления оцеплено сотрудниками ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Ивановской области для обеспечения безопасности жителей соседних домов.

Сотрудниками правоохранительных органов проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск злоумышленников.

Иваново Кохма

Новости по теме

Новости

Мужчина расстрелял троих человек под Иваново

В Удмуртии приостановили вакцинацию из-за нехватки препаратов

МЧС предупредило о ливне и шквалистом ветре в Крыму в субботу

МЧС предупредило о ливне и шквалистом ветре в Крыму в субботу

Новый спутник Минобороны РФ внесен в каталог космических объектов

Новый спутник Минобороны РФ внесен в каталог космических объектов

Запущенный с Плесецка спутник успешно выведен на расчетную орбиту

Что произошло за день: пятница, 25 июня

МиГ-31К на учениях в Средиземном море были оснащены гиперзвуковыми ракетами

Евгений Киселев покинет пост главы Роснедр

Евгений Киселев покинет пост главы Роснедр

Туркомпании прогнозируют шквал отмен туров на Кубань в понедельник

Туркомпании прогнозируют шквал отмен туров на Кубань в понедельник

Правительство утвердило постановление об экспортной пошлине на металлы

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');