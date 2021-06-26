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В Брянской области ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Главный санитарный врач Брянской области Людмила Трапезникова подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий граждан, сообщает пресс-служба правительства региона в субботу.

Речь идет о людях, работающих в сферах торговли, общественного питания, транспорта общего пользования, клиентских подразделений финансовых организаций. Вакцинация также коснется сотрудников в сфере почтовой связи, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, образования, здравоохранения.

Кроме того, вакцинироваться придется работникам организаций социальной защиты и социального обслуживания, ЖКХ и энергетики, а также культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов) и др. Работникам органов власти также предписано в обязательном порядке пройти вакцинацию.

Требование распространяется на тех, кто работает на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей.

Руководителям организаций необходимо до 1 октября организовать проведение вакцинации первым компонентом или однокомпонентной вакциной и до 15 ноября - вторым компонентом вакцины.

В Брянской области за время пандемии выявили 43 266 пациентов с коронавирусом.

Брянская область коронавирус

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