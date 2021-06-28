Обязательная вакцинация введена в Тамбовской области

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Главный санитарный врач Тамбовской области Владимир Агафонов подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий граждан в регионе.

В частности, обязательная вакцинация предусмотрена для работников торговли, общественного питания, транспорта общего пользования, такси, клиентских подразделений финансовых организаций.

Вакцинация также коснется сотрудников компаний, оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг, образования, здравоохранения.

Кроме того, обязательная вакцинация предусмотрена для работников пищевой промышленности, организаций социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, учреждений культуры, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов и др.

Также предписано сделать прививку работникам органов власти.

Проведение вакцинации первым компонентом или однокомпонентной вакциной предусмотрено в срок до 20 июля, вторым компонентом - до 15 августа.

В Тамбовской области выявлено 34 565 человек с коронавирусом, на лечении остаются 893 человека, 598 - умерли.

Ранее в понедельник сообщалось, что обязательная вакцинация от коронавируса вводится в Забайкальском крае.