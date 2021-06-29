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Иркутские следователи проверят данные о насилующем детей подростке

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы Иркутске начали проверку по заявлению о фактах сексуального насилия одним воспитанником над другими в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Как сообщила "Интерфаксу" уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Афанасьева, "факты эти проверяются".

По ее словам, в апреле в следственные органы и аппарат детского омбудсмена поступило соответствующее заявление от сотрудника центра. Недавно уполномоченному стало известно о наличии еще одного подобного заявления от другого лица.

В министерстве социального развития, опеки и попечительства региона, которому подведомственен центр, агентству сообщили, что в настоящее время эти факты не нашли подтверждения, работают все заинтересованные структуры, в том числе следователи.

В самом центре не стали комментировать эту ситуацию.

Ранее анонимные телеграм-каналы сообщили, что 12-летний воспитанник соцучреждения склонял к действиям сексуального характера мальчиков 3-5 лет. При этом утверждалось, что руководство центра бездействовало, а сам малолетний злоумышленник остается безнаказанным в силу возраста.

Иркутск

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