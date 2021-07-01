В Иркутске отстранили директора детского центра после сообщений о насилии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Директор иркутского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, где следователи проверяют информацию о сексуальном насилии подростка над другими детьми, отстранена от должности, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Решение приняли по ходатайству и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Иркутской области Дмитрия Вастьянова, которое поступило в ведомство (министерство социального развития, опеки и попечительства региона - ИФ) 1 июля", - говорится в сообщении.

Глава областного минсоцразвития Владимир Родионов сообщил, что для организации работы в учреждение направлен сотрудник министерства, курирующий организации для детей-сирот.

16 июня воспитанники центра выехали на свою загородную летнюю дачу, где есть самостоятельный руководитель. Там дети будут находиться до середины августа.

В апреле в минсоцразвития региона, приемную президента РФ в области поступили обращения граждан о халатной работе руководителя этого центра, нарушении прав работников и детей. На их основании ведомство провело служебное расследование, его материалы были переданы в следственные органы.

Ранее сообщалось, что следователи проводят проверку по заявлению о фактах сексуального насилия одним воспитанником над другими в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. По данным областного минсоцразвития, сообщения пока не нашли подтверждения.

По информации в соцсетях, 12-летний воспитанник соцучреждения склонял к действиям сексуального характера мальчиков 3-5 лет.

Прокуратура выявила нарушения в деятельности центра. Установлены случаи недостаточно эффективной работы администрации по обеспечению постоянного контроля за поведением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.