Суд прекратил дело зампреда московского "Динамо" Михалевского о растрате

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Москве Замоскворецкий суд закрыл уголовное дело первого зампредседателя Московской городской организации общественно-государственного объединения "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" Владимира Михалевского, которому вменяли растрату более 21 млн рублей.

Дело прекращено за истечением срока давности, сообщила пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

По версии следствия, Михалевский совершил растрату, когда занимал должность первого зампреда столичной организации "Динамо", и причинил спортивному обществу ущерб. Он скрывался от следствия и был объявлен в розыск. В конце 2020 года его экстрадировали в Россию из Испании.