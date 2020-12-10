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Испания по делу о растрате выдала РФ зампреда московского общества "Динамо"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В Россию из Испании экстрадирован первый заместитель председателя Московской городской организации общественно-государственного объединения "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" Владимир Михалевский, обвиняемый в многомиллионной растрате, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

"Компетентные органы королевства Испания экстрадировали в Россию Владимира Михалевского", - сказал Иванов.

По версии следствия, Михалевский на этой должности совершил растрату вверенного ему имущества, причинив спортивному обществу ущерб в размере более 21 млн рублей.

Михалевский скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. "В декабре 2019 года его задержали в Испании. Генпрокуратура РФ запрос о его выдаче, который в октябре 2020 года был удовлетворен.

В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Михалевский будет доставлен в Москву.

Испания Россия Динамо Владимир Михалевский

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