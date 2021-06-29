Неизвестный штамм COVID-19 обнаружили в Челябинской области

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Среди пациентов с COVID-19 в Челябинской области выявлены случаи инфицирования "британским" штаммом коронавируса и один случай заражения неизвестным штаммом, сообщила "Интерфаксу" во вторник заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лучинина.

"В начале июня мы направляли на обследование 44 пробы в новосибирский "Вектор". Выявлены три (нетипичных - ИФ) штамма - два случая "британских" и один - пока с неопределенной принадлежностью", - сказала Лучинина.

Она пояснила, что этот штамм еще не описан. "Его продолжают изучать и пока ответа нам еще не дали, какой это вариант. Какое-то изменение есть, это нетипичный вирус", - сказала заместитель главного санитарного врача области.

В то же время, по ее сведениям, в регионе пока не был выявлен штамм "дельта".

"Пока (по "Дельте" - ИФ) ничего нет, только британский вариант. В "Вектор" мы высылаем пробы от тех, кто вернулся из-за рубежа и заболел, и у кого высокая вирусная нагрузка. В основном берем тех, кто повторно заболел", - уточнила Лучинина.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано свыше 66 тыс. случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выявлено 179 новых случаев, с начала месяца заболеваемость выросла в 2,5 раза.