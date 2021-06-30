Число жертв ДТП в Кубани достигло пяти

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В столкновении трех легковых машин на Кубани в среду утром погибли пять человек, а не три, как сообщалось ранее.

О пяти жертвах ДТП "Интерфаксу" сообщил информированный источник, а затем подтвердили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Столкновение произошло около 7:30 по Москве на трассе Краснодар - Темрюк рядом со станицей Новомышастовская.

По предварительным данным надзорного ведомства, водитель Toyota, который ехал со стороны Краснодара в сторону Славянска-на-Кубани, не убедившись в безопасности своего маневра, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся по касательной с Hyundai и в лоб - с ВАЗ-2112.

"В автомобиле ВАЗ-2112 погибли четыре человека, одна пассажирка госпитализирована, в Toyota погиб один человек", - сообщили в прокуратуре.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что среди пятерых погибших - виновник ДТП. Еще двоих пострадавших экстренно доставили в ЦРБ Славянска-на-Кубани.