В Крыму суточный прирост случаев коронавируса вырос за неделю на треть

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Темп прироста выявляемых случаев коронавируса в Крыму достиг максимального показателя за все время пандемии, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

"Темп прироста за текущую неделю составляет 0,53 – это один из самых высоких показателей по сравнению со среднероссийским. Он такой же, как в январе, когда мы говорили о максимуме заболеваемости... Среднесуточные показатели заболеваемости по сравнению с прошлой неделей выросли на 30%, практически на треть, по всем административным территориям", - сказала Пеньковская на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в среду.

По ее словам, только количество зарегистрированных за последнюю неделю новых случаев сопоставимо с цифрой за весь март 2021 года. Эта тенденция в ближайшие две недели не изменится, считает главный санитарный врач Крыма.

Также, по данным Роспотребнадзора, за неделю на треть вырос уровень летальности от коронавируса.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В июне текущего года ограничения ужесточили: под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.

Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 48 тыс. человек, более 1,5 тыс. пациентов умерли. В последние дни ежедневно регистрируется около 300 новых случаев – это максимальный показатель с января этого года.