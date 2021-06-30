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Глава Крыма взял неделю на обдумывание жестких COVID-ограничений

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU -Жесткие ограничения могут быть введены в Крыму, если через неделю не улучшится динамика по приросту новых случаев коронавируса, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Мы стоим на грани принятия жестких решений. Если еще неделя пройдет и динамика не улучшится, возможно, по регионам пойдем на другие меры - вплоть до полного закрытия. Другого не будет, я не допущу уничтожения медицины, и чтобы большое количество людей раньше времени из жизни уходили из-за этого", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в среду.

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Он поручил организовать ночные проверки соблюдения бизнесом введенных ограничений. Злостных нарушителей он попросил внести в "черный список", власти намерены в будущем отказывать в помощи тем, кто в нем окажется.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская подтвердила, что нарушений много - кафе в курортных регионах игнорируют запрет на работу в ночное время, доля соблюдающих масочный режим в общественном транспорте опустилось ниже 30%.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В июне текущего года ограничения ужесточили: под запретом оказались массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, рекомендована вакцинация всех сотрудников туристической сферы.

Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 48 тыс. человек, более 1,5 тыс. пациентов умерли. В последние дни ежедневно регистрируется около 300 новых случаев - это максимальный показатель с января этого года.

Крым Сергей Аксенов коронавирус

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