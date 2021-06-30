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ЕР приостановила членство задержанного главы "Газпром межрегионгаз Ставрополь"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Членство в "Единой России" генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" и АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Сергея Бондаренко приостановлено, сообщает региональное отделение партии.

"В связи с возбуждением уголовного дела и в соответствии с Уставом "Единой России" членство Сергея Бондаренко в партии приостановлено до решения суда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "если по решению суда Бондаренко будет оправдан, его членство в партии будет восстановлено".

В понедельник со ссылкой на следственное управление СКР по региону сообщалось о задержании гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" и АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Бондаренко, который подозревается по части 4 статьи 160 (присвоение) УК РФ.

По данным следствия, он подозревается в махинациях с перепродажей служебного автомобиля Toyota Land Cruiser 200, которая повлекла причинение ущерба АО "Газпром газораспределение Ставрополь" в размере более 1,5 млн рублей.

ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" входит в группу компаний "Газпром межрегионгаз". Основная деятельность – реализация природного газа всем категориям потребителей в Ставропольском крае. Годовой объем реализации газа составляет свыше 8 млрд куб. м.

В состав АО "Газпром газораспределение Ставрополь" входят 32 газораспределительные организации.

Бондаренко возглавляет ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" и АО "Газпром газораспределение Ставрополь" с марта 2019 года.

Единая Россия Сергей Бондаренко Газпром межрегионгаз Ставрополь Газпром газораспределение Ставрополь

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