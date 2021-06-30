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Глава "Газпром межрегионгаз Ставрополь" отправлен под домашний арест

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Промышленный районный суд Ставрополя в среду отправил под домашний арест генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" и АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Сергея Бондаренко по подозрению в махинациях с перепродажей служебного автомобиля, цена которого искусственно была занижена на 1,5 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в краевом суде.

Срок домашнего ареста Бондаренко - до 28 августа, сказал собеседник агентства.

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В понедельник, 28 июня, со ссылкой на СУ СКР по Ставропольскому краю сообщалось о задержании Бондаренко, который подозревается по ч. 4 ст. 160 (присвоение) УК РФ.

По данным следствия, он подозревается в махинациях с перепродажей служебного автомобиля Toyota Land Cruiser 200, которая повлекла причинение ущерба АО "Газпром газораспределение Ставрополь" в размере более 1,5 млн рублей.

ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" входит в группу компаний "Газпром межрегионгаз". Основная деятельность - реализация природного газа всем категориям потребителей в Ставропольском крае. Годовой объем реализации газа составляет свыше 8 млрд куб. м.

В состав АО "Газпром газораспределение Ставрополь" входят 32 газораспределительные организации.

Бондаренко возглавляет ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" и АО "Газпром газораспределение Ставрополь" с марта 2019 года.

Газпром межрегионгаз Ставрополь

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