Жительнице Самары добавили срок за истязание дочери, позже умершей от побоев отчима

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Апелляционная инстанция Самарского областного суда в среду ужесточила наказание матери, избивавшей свою двухлетнюю дочку, которая умерла в 2019 году в результате побоев пьяного отчима. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Срок заключения увеличен с 3 лет 7 месяцев до 4 лет 1 месяца лишения свободы в колонии общего режима. При этом суд отклонил жалобу осужденной о чрезмерной суровости назначенного ранее наказания.

Жительница Самары на протяжении восьми месяцев избивала свою дочь. Девочка подвергалась истязаниям не только со стороны матери, но и отчима, после чего женщина не обращалась за необходимой ребенку медицинской помощью. В июне 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина избил двухлетнюю падчерицу до смерти.

В марте текущего года женщина была признана виновной по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание). Ранее к 19 годам колонии строгого режима был приговорен отчим погибшей девочки.