Жительницу Самары осудили за избиение дочери, позже умершей от побоев отчима

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Автозаводской суд Тольятти приговорил к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима местную жительницу, избивавшую свою двухлетнюю дочку, девочка умерла в 2019 году в результате побоев пьяного сожителя матери, сообщается на сайте генеральной прокуратуры РФ.

Суд установил, что женщина на протяжении восьми месяцев избивала свою дочь. Девочка подвергалась истязаниям не только со стороны матери, но и отчима. После этого женщина не обращалась за необходимой ребенку медицинской помощью. В июне 2019 года пьяный мужчина избил двухлетнюю падчерицу до смерти, говорится в сообщении.

Женщина признана виновной по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание).

Как сообщалось, суд в Тольятти приговорил к 19 годам колонии строгого режима местного жителя, который около года издевался над маленькой падчерицей и в конце концов ее убил. Девочка погибла 9 июня 2019 года, когда пьяный отчим в очередной раз ее сильно избил.