Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:38Заразились
на 18.03В России 4 428 239+9 803В мире 121 197 710+500 675

Жительницу Самары осудили за избиение дочери, позже умершей от побоев отчима

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Автозаводской суд Тольятти приговорил к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима местную жительницу, избивавшую свою двухлетнюю дочку, девочка умерла в 2019 году в результате побоев пьяного сожителя матери, сообщается на сайте генеральной прокуратуры РФ.

Суд установил, что женщина на протяжении восьми месяцев избивала свою дочь. Девочка подвергалась истязаниям не только со стороны матери, но и отчима. После этого женщина не обращалась за необходимой ребенку медицинской помощью. В июне 2019 года пьяный мужчина избил двухлетнюю падчерицу до смерти, говорится в сообщении.

Женщина признана виновной по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание).

Как сообщалось, суд в Тольятти приговорил к 19 годам колонии строгого режима местного жителя, который около года издевался над маленькой падчерицей и в конце концов ее убил. Девочка погибла 9 июня 2019 года, когда пьяный отчим в очередной раз ее сильно избил.

Тольятти Самарская область

Новости

Путин в ответ на слова Байдена в свой адрес пожелал ему здоровья

Путин в ответ на слова Байдена в свой адрес пожелал ему здоровья
Экономический кризис

Минтруд сообщил о сокращении официальной безработицы с сентября почти вдвое

Минтруд сообщил о сокращении официальной безработицы с сентября почти вдвое

Суд отменил штраф инвалиду по слуху за участие в протестах в Петербурге

Мосгорсуд снова отказался отпустить Сафронова из СИЗО

Кремль заявил, что Путин не поедет на военный парад в Афинах

Песков назвал слова Байдена о Путине "очень плохими высказываниями"

Косачев объяснил жесткие ответы Байдена по РФ тем, что тот не все услышал

Косачев объяснил жесткие ответы Байдена по РФ тем, что тот не все услышал

Торговые центры METRO получили угрозы об отравлении продуктов

Пандемия коронавируса

Попова предложила не ждать скорой отмены масочного режима

В Госдуме заявили, что РФ учла неудачу с Telegram и теперь сможет заблокировать Twitter

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');