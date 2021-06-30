Власти Сочи оценили рост цен в большинстве отелей города в 12%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Власти Сочи не отмечают высокого роста цен на летний отдых на курорте.

"В сегменте 2-3 звезды, а это основной наш класс, рост (цен) составил всего 12%, что сопоставимо с сезонным колебанием цен", - сообщил в своем официальном аккаунте в телеграме мэр Сочи Алексей Копайгородский в среду по окончании "прямой линии" с президентом РФ.

"Больше выросли в цене наши люксовые отели категории 4 и 5 звезд. Однако они расширили перечень бесплатных дополнительных услуг, усиливают анимационные программы для детей и взрослых", - отметил он.

"В Сочи силами наших аналитиков был проведен анализ динамики ценовой политики по объектам размещения различных сегментов в летнем сезоне 2021 года. Рост цен действительно фиксировался в периоды ажиотажного спроса, в частности, на майские праздники. Когда в апреле была закрыта Турция, большой поток туристов переориентировался на юг России", - сказал Копайгородский.

Тем не менее, по его словам, рост цен именно на размещение в сочинских отелях и здравницах "носил фрагментарный характер".

"Уже после 10 мая началось снижение. И сейчас мы его тоже фиксируем, после открытия турецкого направления", - отметил мэр.

Он добавил, что предприятия санаторно-курортного комплекса Сочи также участвуют в федеральной программе Ростуризма "Туристический кэшбэк", стимулирующей внутренний турпоток.

В ходе "прямой линии" Владимир Путин объяснил рост цен на отели на российских курортах высоким спросом из-за закрытия выезда в зарубежные страны, а также недостаточной развитостью инфраструктуры.

"А как только предложение не справляется со спросом, сразу идут цены вверх", - сказал президент.