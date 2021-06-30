Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:53Заразились
на 30.06В России 5 514 599+21 042В мире 181 810 449+384 664

Минздрав уточнил, что непривитым не будут отказывать в плановой госпитализации

Минздрав уточнил, что непривитым не будут отказывать в плановой госпитализации
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Минздрав РФ не намерен отказывать непривитым от коронавирусной инфекции пациентам в плановой госпитализации и санаторно-курортном лечении. Об этом заявил в среду помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Речи о том, что приниматься на госпитализацию и санаторно-курортное лечение на федеральном уровне будут только граждане, прошедшие вакцинацию от COVID-19, не идет. Проект приказа, который проходит общественное обсуждение, предполагает предоставление пациентом сведений о вакцинации лишь при их наличии", - сообщил Кузнецов журналистам.

В то же время он напомнил, что вакцинация снижает риски для других пациентов медицинских заведений и позволяет избежать возможных осложнений уже имеющихся заболеваний.

Ранее во вторник Минздрав РФ опубликовал на портале проектов нормативно-правовых актов проект приказа, который обяжет пациентов предоставлять при плановой госпитализации или получении санаторно-курортного лечения справку о вакцинации от COVID-19 при ее наличии.

В пояснительной записке к документу отмечается, что новая норма нужна для "создания в указанных медицинских организациях комфортных условий для пациентов, которым проведена вакцинация против коронавирусной инфекции".

Минздрав РФ коронавирус

Новости

Три британских и французская НПО признаны нежелательными в России

Эксперты предупредили о появлении фальшивых сайтов для QR-кодов

Роскомнадзор направил запрос по поводу еще шести VPN-сервисов

Курортный сбор введут в Калининграде и приморских городах области

Курортный сбор введут в Калининграде и приморских городах области
"Прямая линия" с Владимиром Путиным

Челябинский губернатор после жалобы Путину назвал сроки запуска метро

РКН ограничил доступ к 19 ресурсам, генерирующим поддельные QR-коды

РКН ограничил доступ к 19 ресурсам, генерирующим поддельные QR-коды
"Прямая линия" с Владимиром Путиным

Пожаловавшейся Путину свердловчанке обещали подвести газ в 2023 году

Сахалинцы потребовали отменить обязательную вакцинацию в регионе

Сахалинцы потребовали отменить обязательную вакцинацию в регионе
"Прямая линия" с Владимиром Путиным

"Прямая линия" с Путиным длилась 3 часа 40 минут

"Прямая линия" с Путиным длилась 3 часа 40 минут
"Прямая линия" с Владимиром Путиным

Путин предложил вывести из Москвы офисы компаний, работающих в Сибири

Путин предложил вывести из Москвы офисы компаний, работающих в Сибири
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');