Минздрав уточнил, что непривитым не будут отказывать в плановой госпитализации

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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Минздрав РФ не намерен отказывать непривитым от коронавирусной инфекции пациентам в плановой госпитализации и санаторно-курортном лечении. Об этом заявил в среду помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Речи о том, что приниматься на госпитализацию и санаторно-курортное лечение на федеральном уровне будут только граждане, прошедшие вакцинацию от COVID-19, не идет. Проект приказа, который проходит общественное обсуждение, предполагает предоставление пациентом сведений о вакцинации лишь при их наличии", - сообщил Кузнецов журналистам.

В то же время он напомнил, что вакцинация снижает риски для других пациентов медицинских заведений и позволяет избежать возможных осложнений уже имеющихся заболеваний.

Ранее во вторник Минздрав РФ опубликовал на портале проектов нормативно-правовых актов проект приказа, который обяжет пациентов предоставлять при плановой госпитализации или получении санаторно-курортного лечения справку о вакцинации от COVID-19 при ее наличии.

В пояснительной записке к документу отмечается, что новая норма нужна для "создания в указанных медицинских организациях комфортных условий для пациентов, которым проведена вакцинация против коронавирусной инфекции".