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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:09Заразились
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Непривитым петербургским медикам могут отказать в компенсации за заражение COVID-19

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге могут принять постановление, по которому медики, заразившиеся коронавирусом при исполнении обязанностей, не смогут получить за это компенсации, если не были привиты. Проект документа появился на сайте городского правительства.

"Единовременная выплата предоставляется в случае, если заболевание произошло после прохождения работником вакцинации", - говорится в проекте.

По состоянию на пятницу он проходит антикоррупционную экспертизу. Обновленный порядок будет определять правила предоставления в 2021 году дополнительных мер социальной поддержки прошедшим вакцинацию медикам, водителям скорой, а также - независимо от прохождения вакцинации - членам семей работников медучреждений.

В связи с этим уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов обратился к губернатору Александру Беглову в защиту непривитых медиков.

"Дополнительные условия для получения единовременных выплат не следует распространять на правоотношения, возникшие до введения их в действие, - заявил он через пресс-службу. - Медицинские работники, не прошедшие вакцинацию, заразившиеся коронавирусом при исполнении своих должностных обязанностей до утверждения новых правил, должны иметь право на обращение за получением единовременных выплат по основаниям, действовавшим на момент заболевания".

Также омбудсмен опасается, что новый порядок может привести к дискриминации медиков, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации.

Шишлов отметил, что поддерживает стимулирование добровольной вакцинации медиков как меру по борьбе с распространением COVID-19, но просит учесть его позицию при принятии постановления о новом порядке выплаты компенсаций.

В Петербурге медики, заболевшие COVID-19 на работе, получают по 300 тысяч рублей. Если из-за болезни они получают инвалидность, им выплачивают 500 тысяч рублей. Семьям умерших медиков выплачивают 1 млн рублей.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Петербург Александр Шишлов коронавирус

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