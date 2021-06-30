Главврач ростовской поликлиники уволился из-за фальшивых справок о прививках

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Главный врач поликлиники №1 Ростова-на-Дону Борис Тер-Григорьянц уволился после скандала с фиктивными сертификатами о вакцинации от коронавируса.

"Тер-Григорьянц написал заявление на увольнение по собственному желанию 29 июня", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города.

Он руководил поликлиникой с 2007 года.

28 июня полицейские получили информацию о том, что житель Ростова-на-Дону предлагает за деньги предоставить документы о вакцинации от коронавируса без ее фактического прохождения. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские перечислили ростовчанину запрашиваемую им сумму и направили ему все необходимые документы. Через несколько дней получателю пришло уведомление портала "Госуслуги" о проведенной вакцинации.

Полиция установила, что информация о якобы проведенной вакцинации поступила на сайт "Госуслуг" из медучреждения города. В медучреждении и дома у ростовчанина, продававшего справку, изъята документация о проведении вакцинации населения.

Позже стало известно, что фиктивные справки предлагали через поликлинику №1.