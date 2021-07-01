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МВД в Москве с начала года завело 44 дела об изготовлении поддельных COVID-документов

МВД в Москве с начала года завело 44 дела об изготовлении поддельных COVID-документов
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД в Москве в 2021 году возбудили 44 уголовных дела по фактам изготовления и незаконного оборота поддельных медицинских документов, связанных с противодействием коронавирусной инфекции, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичной полиции Владимир Васенин.

"В текущем году по фактам изготовления и сбыта фальшивых медицинских документов возбуждено 44 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ, часть из которых уже направлена в суд для рассмотрения по существу", - сказал Васенин.

Представитель ведомства пояснил, что сотрудники полиции проводят системную работу по пресечению каналов распространения поддельных сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции (COVID-19), справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, о выявлении антител к вирусу либо о медицинских противопоказаниях к вакцинации.

Также в настоящее время полицейские проводят мероприятия по пресечению "незаконного генерирования, подделки и использования QR-кодов, введенных на территории столичного региона в целях борьбы с пандемией", заключил Васенин.

Хроника 09 января 2020 года – 01 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Москва МВД Коронавирус Владимир Васенин

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