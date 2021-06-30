Минпромторг разработал проект постановления об экспортных баллах в автопроме

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг разработал проект постановления правительства, в соответствии с которым предусматривается возможность начисления заключившим СПИК (специальный инвестиционный контракт) автопроизводителям баллов за экспорт локально произведенных в России автокомпонентов.

Проект о балльной оценке экспорта продукции автомобилестроения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты, разработанные по поручению первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова от 2 февраля, размещен на сайте regulation.gov.ru. Его общественное обсуждение продлится с 30 июня по 14 июля.

Согласно документу, функции агента по начислению экспортных баллов получит АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ), куда будут обращаться заявители. Распределение этих баллов, включая их возможную передачу от одной организации к другой, будет администрировать АО "Электронный паспорт".

"Экспортные баллы за выполнение операций по сварке и (или) окраске кузова (кабины), при условии выполнения операции штамповка в отношении не менее 70% общей массы черного кузова и использование российского металла (включая алюминий при наличии) не менее 70% общей массы кузова (кабины), рассчитываются и начисляются при осуществлении экспорта продукции автомобилестроения до 31 декабря 2024 г. Экспортные баллы не рассчитываются и не начисляются за проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - сказано в проекте постановления.

Автопроизводители смогут использовать экспортные баллы для доначисления их в электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС), произведенных в рамках специнвестконтрактов с Минпромторгом. Правила распространяются на легковые автомобили, а также на грузовики и автобусы, в отношении которых локально осуществляются операции по сварке и окраске кузова и которые до начисления экспортных баллов должны набирать 1,5 тыс. баллов в рамках правительственного постановления о локализации (№719).

Если компания-заявитель, обратившаяся в РЭЦ для начисления ее продукции экспортных баллов, не заключала СПИК, она может передать начисленные ей баллы производителю, которые специнвестконтракты уже заключили. Экспортные баллы, внесенные в ЭПТС, учитываются в течение одного календарного года, следующего за годом, в котором принято решение о начислении экспортных баллов (срок использования экспортных баллов).

Согласно проекту Минпромторга, постановление начнет действовать с 1 августа текущего года.

О планах запустить с 2021 г. механизм экспортных баллов в автопроме ранее говорил курирующий отрасль замглавы Минпромторга Александр Морозов.

"С 2021 года мы запустим программу по учету экспортных баллов за экспортированные компоненты и автомобили, чтобы это было выгодно как производителям компонентов, так и производителям автомобилей. То есть, баллы, полученные за экспорт компонентов, их производитель сможет передавать в соответствии с договоренностью любому автопроизводителю, который будет их доначислять продукции, реализуемой на российском рынке. Это позволит не только сделать более привлекательными условия для инвестиций в РФ, но и открыть доступ (на экспортные рынки - ИФ) для российских производителей автокомпонентов", - говорил замглавы Минпромторга.

В мае Морозов сообщал, что министерство завершает согласование с РЭЦ соответствующего механизма и планирует в ближайшее время направить проект постановления на согласование в федеральные органы исполнительной власти.