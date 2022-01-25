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Минпромторг смягчит требования к локализации для новых автомобильных СПИК

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Требования к степени локализации автомобильных производств, создаваемых рамках специнвестконтрактов по старой модели (СПИК 1.0), как ожидается, не будут распространяться на новые СПИК 2.0 в автопроме.

Такие изменения к постановлению правительства №661 от 25 мая 2019 годад подготовил Минпромторг. Проект документа выложен на сайте regulation.gov.ru. Постановление №661 устанавливает требования к локализации в автомобилестроении, в том числе для целей заключения специнвестконтрактов.

В пояснительной записке к документу говорится, что применение жесткой нормы к локализации на уровне 7000 баллов, действовавшей в рамках "старых" СПИК, "не представляется целесообразным ввиду специализации таких инвестиционных контрактов (СПИК 2.0 - ИФ) на локализации конкретных уникальных технологий, при этом объем промышленной продукции, выпускаемой в рамках таких контрактов, не позволяет обеспечить необходимые условия для локализации технологических операций, обеспечивающих балльную оценку такой продукции на уровне не ниже 7000 баллов".

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства, для СПИК 2.0, заключение которых увязано с реализацией перспективных технологий, требование к уровню локализации будет фиксироваться индивидуально при заключении контракта.

"Проект постановления уточняет распространение требований по локализации в размере 7000 баллов только на контракты по производству традиционных автомобилей по механизму СПИК 1.0. При этом СПИК 2.0 заключаются на освоение перспективных технологий, уровень локализации фиксируется в контракте при его заключении", - отметили в Минпромторге.

Механизм СПИК предусматривает, что инвестор берет на себя обязательства по реализации инвестпроекта на основе современной технологии с целью создания серийного промышленного производства, при этом государство на федеральном и региональном уровнях обеспечивает неизменность условий реализации проекта, в том числе налоговых.

С 2020 года механизм специального инвестиционного контракта запущен в обновленном варианте - СПИК 2.0. Параметры обновленного специнвестконтракта предполагают отсутствие требований к минимальному объему инвестиций и длительный срок действия: до 15 лет для проектов с объемом инвестиций до 50 млрд рублей и до 20 лет для проектов стоимостью свыше 50 млрд рублей.

Минпромторг правительство

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