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Задержан бывший режиссер "Навальный Live" Яковлев

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Бывший режиссер Youtube-канала "Навальный Live" Алексей Яковлев задержан после приземления в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тельнов.

"По предварительной информации, его сейчас везут на допрос в качестве свидетеля в Следственный комитет по делу о мошенничестве, я к нему еду", - сказал адвокат.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

29 декабря 2020 года в СК РФ заявили, что в отношении оппозиционера Алексея Навального возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК РФ).

По данным СК, для нужд некоммерческих организаций, в числе которых - "Фонд борьбы с коррупцией" (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) , с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований. Как считает следствие, Навальный с иными лицами потратил 356 млн на личные цели.

Алексей Яковлев Алексей Навальный Навальный Live

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