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Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать "Навальный Live"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Юрист ликвидированного Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; запрещен в России, признан властями экстремистской организацией и иноагентом), соратница Алексея Навального Любовь Соболь сообщила, что Роскомнадзор направил видеохостингу YouTube требование заблокировать канал "Навальный Live".

По ее словам, также РКН требует заблокировать ее личный YouTube-канал.

28 июля в Роскомнадзоре "Интерфаксу" сообщили, что служба направила в адрес социальных сетей требование о блокировке аккаунтов организаций, признанных в России экстремистскими: "Фонда борьбы с коррупцией", "Фонда защиты прав граждан" (ФЗПГ) (также признан в РФ иноагентом) и организации "Штабы Навального" (деятельность всех трех запрещена в России), их отделений и организаторов.

Также 28 июля Соболь сообщила о требовании РКН заблокировать ее аккаунт в Twitter, 27 июля соратники Навального Леонид Волков, Георгий Албуров и Владимир Милов сообщили со ссылкой на уведомление администрации видеохостинга YouTube, что РКН потребовал заблокировать их каналы.

26 июля соратники Навального сообщили, что блокируются почти полсотни ресурсов, связанных с политиком. В реестр запрещенных сайтов попали, в частности, navalny.com, free.navalny.com, fbk.info, сайт признанного в РФ иноагентом "Альянса врачей", сайты Соболь, Волкова и Олега Степанова, 39 региональных штабов, а также сайты "РосЯма" и "РосЖКХ".

Роскомнадзор подтвердил блокировку связанных с Навальным ресурсов по требованию Генпрокуратуры в связи с тем, что они "используются для пропаганды" организаций, признанных экстремистскими.

Роскомнадзор Алексей Навальный Любовь Соболь ФБК YouTube

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