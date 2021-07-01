Отношения РФ и Белоруссия сочли хорошими чуть больше половины россиян

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Более половины россиян (53%) считают, что между Россией и Белоруссией сложились хорошие отношения, противоположной точки зрения придерживаются 15% сограждан, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, почти каждый третий россиянин (32%) затрудняется оценить нынешнее состояние отношений с Белоруссией.

Что касается дальнейшего развития двусторонних отношений, то, по данным ФОМ, более четверти опрошенных (29%) ожидают улучшения, каждый одиннадцатый (9%) ждёт ухудшений, не ожидают каких-либо изменений 40% респондентов, а каждый пятый (22%) не знает, чего ждать, отмечают социологи.

Всероссийский опрос был проведён 4-6 июня 2021 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет.