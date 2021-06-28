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Белоруссия приостановит участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство"

Минск начинает процедуру приостановки соглашения о реадмиссии с ЕС

Белоруссия приостановит участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство"
Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия приостанавливает участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство", говорится в заявлении пресс-службы МИД республики в понедельник.

"Республика Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство". Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений", - говорится в заявлении.

В МИД с глубоким сожалением констатировали, что "вынужденная приостановка действия соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью".

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В белорусском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что "в связи с введенными Европейским союзом беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси сегодня в министерство иностранных дел был вызван глава представительства ЕС в Республике Беларусь Дирк Шубель".

"В ходе встречи послу Европейского союза была заявлена твердая позиция белорусской стороны об абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство. Дипломату доведена информация о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия, угрожающие национальной безопасности Беларуси и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам", - подчеркивается в заявлении МИД.

Совет Евросоюза 24 июня официально принял решение о введении секторальных санкций в отношении Белоруссии. Санкции затрагивают, в том числе, торговлю калийными удобрениями, нефтепродуктами, табачными изделиями, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.

Запрет распространяется на контракты, заключенные после 25 июня 2021 года.

Санкции были введены после произошедшего в мае инцидента с посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом Афины-Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

Белоруссия Восточное партнерство

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