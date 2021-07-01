Отели Кубани стали принимать только туристов с прививкой, тестом или переболевших COVID

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Новый порядок допуска отдыхающих в отели и дома отдыха начал действовать с четверга в Краснодарском крае.

Как следует из постановления губернатора региона, с 1 по 31 июля туристы помимо сертификата о вакцинации или ПЦР-теста могут предъявить "медицинский документ о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев до вселения) в электронном виде или на бумажном носителе".

С 1 августа до особого указания туристы помимо сертификата о вакцинации могут предъявить "медицинский документ о перенесенном заболевании, либо сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев до вселения) в электронном виде или на бумажном носителе".

Кроме того, согласно указу, детям до 6 лет включительно ПЦР-тесты для заселения в отели не потребуются.

Граждане государств-членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Россию, обязаны предоставить при вселении сведения об отрицательном ПЦР-тесте из мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".

Вселение лиц, представивших документы, подтверждающие отвод от иммунизации по медицинским показаниям, а также несовершеннолетних, будет разрешено на основании документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-тестирования, выданного не ранее чем за три календарных дня.

Как сообщалось, режим повышенной готовности в Краснодарском крае в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции продлен до 1 октября 2021 года.

В крае сохраняется масочный режим. Жители и гости региона должны носить маски в местах массового пребывания, в том числе при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов, а также в транспорте, на парковках, в лифтах. Масочный режим также обязателен как для посетителей организации, так и для работников. Кроме того, в крае сохраняется требование соблюдать дистанцию друг от друга в 1,5 метра.