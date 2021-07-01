Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:02Заразились
на 30.06В России 5 514 599+21 042В мире 182 153 508+342 977

Отели Кубани стали принимать только туристов с прививкой, тестом или переболевших COVID

Отели Кубани стали принимать только туристов с прививкой, тестом или переболевших COVID
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Новый порядок допуска отдыхающих в отели и дома отдыха начал действовать с четверга в Краснодарском крае.

Как следует из постановления губернатора региона, с 1 по 31 июля туристы помимо сертификата о вакцинации или ПЦР-теста могут предъявить "медицинский документ о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев до вселения) в электронном виде или на бумажном носителе".

С 1 августа до особого указания туристы помимо сертификата о вакцинации могут предъявить "медицинский документ о перенесенном заболевании, либо сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев до вселения) в электронном виде или на бумажном носителе".

В РоссииВласти Кубани смягчили требования для заселяющихся в отели туристовЧитать подробнее

Кроме того, согласно указу, детям до 6 лет включительно ПЦР-тесты для заселения в отели не потребуются.

Граждане государств-членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Россию, обязаны предоставить при вселении сведения об отрицательном ПЦР-тесте из мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".

Вселение лиц, представивших документы, подтверждающие отвод от иммунизации по медицинским показаниям, а также несовершеннолетних, будет разрешено на основании документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-тестирования, выданного не ранее чем за три календарных дня.

Как сообщалось, режим повышенной готовности в Краснодарском крае в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции продлен до 1 октября 2021 года.

В крае сохраняется масочный режим. Жители и гости региона должны носить маски в местах массового пребывания, в том числе при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов, а также в транспорте, на парковках, в лифтах. Масочный режим также обязателен как для посетителей организации, так и для работников. Кроме того, в крае сохраняется требование соблюдать дистанцию друг от друга в 1,5 метра.

Краснодарский край коронавирус

Новости по теме

Новости

Машины "АвтоВАЗа" подорожали на 2-4%

Правительство вскоре утвердит документы, облегчающие подключение домовладений к газу

Что случилось этой ночью: четверг, 1 июля

Российские корабли провели стрельбы в Черном море на фоне маневров Sea Breeze

Пандемия коронавируса

Власти Подмосковья пока не будут вводить QR-коды на транспорте

Пандемия коронавируса

Повторная вакцинация от коронавируса стартовала в РФ

Повторная вакцинация от коронавируса стартовала в РФ
Пандемия коронавируса

Власти Кубани смягчили требования для заселяющихся в отели туристов

Что произошло за день: среда, 30 июня

Россия оказалась в пятерке стран с наибольшим числом удаленных в TikTok видео

Россия оказалась в пятерке стран с наибольшим числом удаленных в TikTok видео

Три британских и французская НПО признаны нежелательными в России

Три британских и французская НПО признаны нежелательными в России
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');