Власти Кубани смягчили требования для заселяющихся в отели туристов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Власти Краснодарского края смягчили требования для туристов в июле и августе, теперь они смогут заселяться в отели не только с ПЦР-тестом и сертификатом вакцинации, но и справкой о перенесенном коронавирусе, полученной в медучреждении или распечатанной с портала Госуслуг.

Как следует из постановления губернатора региона за 30 июня, с 1 июля по 31 июля туристы помимо сертификата о вакцинации или ПЦР-теста могут предъявить "медицинский документ о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев до вселения) в электронном виде или на бумажном носителе".

С 1 августа до особого указания туристы помимо сертификата о вакцинации могут предъявить "медицинский документ о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев до вселения) в электронном виде или на бумажном носителе".

Кроме того, согласно указу, детям до 6 лет включительно не потребуются ПЦР-тесты для заселения в отели.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 24 июня, что отели Кубани с 1 июля будут принимать туристов только при наличии отрицательного теста на коронавирус либо документа, подтверждающего вакцинацию. С 1 августа эта мера будет ужесточена: отельеры смогут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Кондратьев объяснил эти решения ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.

Туроператоры сразу после появления этой информации сообщили о шквале желающих отказаться от поездок в июле и августе. Продажи новых туров практически остановились. Возможные потери региона из-за аннуляций и снижения продаж в туркомпаниях оценили в 55 млрд рублей.

Руководители Ростуризма и Роспотребнадзора обратились с Кондратьеву с просьбой смягчить требования и разрешить туристам заселяться не только с прививкой, но и с ПЦР-тестом, а также справкой о наличии антител.