Ерохина переизбрали главой совета директоров "Сургутнефтегаза"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Сургутнефтегаза" переизбрал Владимира Ерохина председателем, сообщила компания.

Ерохин бессмено возглавляет совет уже более десяти лет.

Также в совет директоров компании входят: гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, главный инженер - первый заместитель гендиректора Александр Буланов, бывшие сотрудники "Сургутнефтегаза" Николай Матвеев, Валерий Егоров и Георгий Мухамадеев, а также члены совета из числа акционеров - Иван Диниченко, Виктор Кривошеев, Илдус Усманов.