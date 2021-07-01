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Президент смягчил ограничения для иностранных акционеров российских СМИ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Закон, который уточняет нормы законодательства об ограничении иностранного участия в уставном капитале российских СМИ, подписан президентом России Владимиром Путиным.

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

Согласно документу, снимаются некоторые ограничения, налагаемые на лиц с иностранным капиталом (в том числе физических лиц). В частности, разрешается осуществлять корпоративные права в пределах 20% доли в уставном капитале СМИ, редакций СМИ и организаций, которые замаются вещанием в России. Также из закона о СМИ исключается неопределенное понятие "участник СМИ".

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В случае нарушения требований об ограничении участия в капитале СМИ иностранцы должны будут произвести отчуждение долей или акций, которые превышают установленную планку в 20%.

Закон принимается в рамках реализации постановления Конституционного суда РФ (КС) от 17 января 2019 года в связи с жалобой руководителя музыкальной корпорации PMI Евгения Финкельштейна. Как сообщалось, Финкельштейн из-за двойного гражданства был ограничен в правах владения и управления СМИ и пожаловался в КС.

Суд обязал федерального законодателя уточнить норму закона о СМИ, регулирующую ограничения, налагаемые на владельцев с двойным гражданством.

Из постановления КС не ясно, может ли гражданин РФ, имеющий гражданство другого государства, реализовывать свои корпоративные права в пределах 20% долей уставного капитала общества. Также не ясно, об участии в какой организации идет речь в законе: в той, которая сама является учредителем СМИ, или той, которая владеет долей в СМИ.

Владимир Путин

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