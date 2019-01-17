КС счел частично неконституционным ограничение для владельцев СМИ с двумя паспортами

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ обязал федерального законодателя уточнить норму закона о СМИ, регулирующую ограничения, налагаемые на владельцев с двойным гражданством.

Суд отметил, что запреты и ограничения, связанные с учреждением и владением СМИ, призваны воспрепятствовать стратегическому контролю над медиа со стороны лиц, имеющих иностранное гражданство. Такое влияние может угрожать национальной безопасности государства, поэтому оспариваемые ограничения являются конституционно допустимыми.

Однако КС отметил, что такое регулирование должно отвечать требованиям правовой определенности, что в оспариваемых нормах не полностью соблюдено. В частности, в проверяемых нормах наряду с понятием "учредитель СМИ" используется термин "участник СМИ", что затрудняет установление действительного адресата предусмотренного нормой запрета.

В частности, как отметил КС РФ, не ясно, может ли гражданин РФ, имеющий гражданство другого государства, реализовывать свои корпоративные права в пределах 20% долей уставного капитала общества.

Кто пожаловался

Дело рассматривалось по жалобе руководителя музыкальной корпорации PMI Евгения Финкельштейна, который из-за двойного гражданства ограничен в правах владения и управления СМИ.

В жалобе Финкельштейна отмечается, что он имеет двойное гражданство и является владельцем доли в уставном капитале ООО "Радио-Шанс" в размере 49%. В ходе одного из внеочередных собраний участников ООО "Радио-Шанс" было принято решение о том, что его второй участник - АО "Русское радио - Евразия" с долей в уставном капитале 51% - безвозмездно получает лицензию на радиовещание в Петербурге. Как отмечается в жалобе, данная лицензия является единственным активом ООО "Радио-Шанс".

Финкельштейн пытался оспорить данное решение в арбитражных судах, которые пришли к выводу о том, что он, являясь гражданином РФ и имея одновременно гражданство Нидерландов, не вправе выступать участником организации, осуществляющей радиовещание на территории РФ, и не обладает правом обжалования в суд решений органов управления общества.

Заявитель отмечает, что гражданин - участник СМИ, не соответствующий требованиям закона, должен быть ограничен в праве владения, управления и контроля имуществом только в части, превышающей 20% долей в уставном капитале СМИ.

Вместе с тем, как считает заявитель, положения закона о СМИ, будучи не вполне определенными, создают возможность лишения граждан РФ, имеющих гражданство другого государства, всего имущества (активов), принадлежащего им на праве частной собственности, а также ограничивают их в праве на судебную защиту.