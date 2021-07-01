В Москве и Астрахани предотвратили теракты сторонников ИГ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - ФСБ предотвратила одновременное вооруженное нападение сторонников запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" в Москве и Астрахани.

"Действуя по указанию главарей террористической структуры, двое граждан России планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия в местах массового скопления людей", - сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе отметили, что при задержании сторонник террористов в Астраханской области оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем. Второй участник ячейки был задержан в Москве при этом сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

В местах проживания сторонников ИГ были изъято автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, граната Ф-1, а также религиозно-экстремистская литература. Возбуждены уголовные дела по факту участия в деятельности террористической организации.

В ФСБ не раскрыли личности задержанных и не привели других подробностей спецоперации.