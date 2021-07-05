Лидер ячейки ИГ, готовивший теракты в Москве, получил 21 год тюрьмы

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Военный суд приговорил к 21 году лишения свободы лидера ячейки запрещенной в России террористической организации "Исламское государство (ИГ), планировавшего теракты в Москве с использованием оружия и взрывчатки.

Второй Западный окружной военный суд в июле признал гражданина виновным в попытке организации террористических актов в России, сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В процессе расследования вина осужденного была полностью доказана, он признался в совершении инкриминируемых ему преступлений, заявили в ЦОС.

По данным спецслужбы, осужденный - гражданин одной из стран Центральной Азии, который, находясь в Сирии в составе ИГИЛ, спланировал ряд терактов в Москве.

Для этого он организовал тайную ячейку, члены которой купили огнестрельное оружие и боеприпасы, изготовили самодельные взрывные устройства.

Террористы планировали расстрелы людей и взрывы.

"Благодаря упреждающим действиям органов безопасности в 2016 г., деятельность террористической ячейки пресечена, ее члены арестованы и в последующем осуждены к длительным срокам лишения свободы. В ходе следствия у них изъято большое количество автоматического оружия, боеприпасов, а также СВУ", - сообщили в ЦОС.

Организатор ячейки был задержан спецслужбами в октябре 2020 года.

Личность осужденного и где он был задержан в спецслужбе не раскрыли.