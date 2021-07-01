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Нарушения антиковидных мер выявили на сотнях объектов торговли и общепита Петербурга

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники городского комитета по контролю за имуществом, Роспотребнадзора и правоохранительных органов с 11 июня проверили в Петербурге 1,6 тыс. объектов торговли, общепита и предоставления услуг, сообщила пресс-служба комитета в четверг.

Нарушения противоэпидемических норм выявлены на 294 предприятиях. Это составляет 19% от общего число проверенных объектов.

"Самые частые нарушения - отсутствовал QR-код, не было журналов дезинфекции и термометрии, санитайзеров, разметки социальной дистанции. Сотрудники и посетители не использовали средства индивидуальной защиты", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что большинство нарушений зафиксировано в первые дни проверки.

Сотрудники Роспотребнадзора временно запретили работу 23 объектов (торговые центры, кальянные, кинозалы, объекты общепита). Большая часть помещений была опечатана. В отношении нарушителей составлены протоколы, владельцев объектов обещают оштрафовать.

Некоторым посетителям тоже грозит штраф. Чиновники собираются привлечь к административной ответственности 47 человек за курение кальянов и отказ надеть маску после предупреждения.

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