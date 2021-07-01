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В первый день июля на Чукотке выпал снег

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Первый день июля в некоторых населенных пунктах Чукотки отметился снегопадом.

"1 июля Чукотку посетил снег. Он зашел в гости в Нутэпэльмен, Ванкарем, Амгуэма и надел снежные шапки на горы Эгвекинота", - сообщается на странице правительства Чукотки в инстаграме.

На фотографиях к посту запечатлены заснеженная трава, припорошенные снегом крыши, кусты, дороги и миниатюрный снеговик.

Отопительный сезон в окружном центре Чукотки - Анадыре - завершился на этой неделе.

Чукотка

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