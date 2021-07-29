Снег выпал на севере Магаданской области

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Хасынском городском округе Магаданской области выпал снег, сообщают очевидцы в соцсетях.

Один из местных жителей записал видео на перевале "Дедушкина лысина", где виден слой снега.

В Магаданском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды "Интерфаксу" сообщили, что в Хасынском городском округе две метеостанции в поселках Талая и Палатка фиксируют ливень. Однако в регион также пришли заморозки - в некоторых районах ожидается до минус 4 градусов.

"Информация о снегопаде подтверждается. Местами мы ожидали ночью заморозки. Низкие температуры вполне могли привести к появлению снега с дождем", - отметили в управлении.

Как сообщалось, в начале июля, спустя неделю после окончания отопительного сезона, снег выпадал и на Чукотке.