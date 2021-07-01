Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:08Заразились
на 01.07В России 5 538 142+23 543В мире 182 202 370+391 839

Росгидромет пообещал россиянам июль теплее нормы

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - На всей территории России температура воздуха в июле ожидается немного выше климатической нормы, осадки - в пределах нормы, следует из прогноза Росгидромета, опубликованного в четверг.

"На большей части Европейской территории России средняя месячная температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше средних многолетних значений, на востоке Северо-Западного и на крайнем севере Приволжского федеральных округов - около нормы", - говорится в сообщении Росгидромета, распространенного пресс-службой.

Ожидается, что "месячное количество осадков на большей части территории предполагается около средней многолетней нормы; в Крыму и Краснодарском крае - больше нормы, на востоке Приволжского федерального округа, на востоке Волгоградской и Астраханской областей - меньше нормы".

"На большей части азиатской территории России средняя месячная температура воздуха ожидается на 1-1,5 градуса выше нормы, в Уральском, на севере и юго-западе Сибирского, на востоке Дальневосточного федеральных округов - около средних многолетних значений", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что месячное количество осадков на большей части территории РФ предполагается около средней многолетней нормы.

"В Свердловской и Челябинской областях, на юге Амурской области, на юге Хабаровского и юге Камчатского края, на Сахалине, на востоке Якутии, в Чукотском автономном округе осадков ожидается меньше нормы. На севере Сибирского федерального округа, северо-западе Якутии, на востоке Иркутской области, в Бурятии и на большей части Забайкальского края - больше нормы", - говорится в сообщении.

Росгидромет

Новости

Суд прекратил дело о ДТП с участием Александра Ширвиндта

Ярослав Кузьминов стал научным руководителем НИУ ВШЭ

Ярослав Кузьминов стал научным руководителем НИУ ВШЭ

Посол Чехии вызван в МИД РФ

Посол Чехии вызван в МИД РФ

"Союз-2.1б" со спутниками OneWeb стартовал с космодрома "Восточный"

Пандемия коронавируса

Нарушения антиковидных мер выявили на сотнях объектов торговли и общепита Петербурга

Нарушения антиковидных мер выявили на сотнях объектов торговли и общепита Петербурга

Бессменный ректор ВШЭ Кузьминов оставил пост

Бессменный ректор ВШЭ Кузьминов оставил пост

Производитель воды "Новотерская" стал сливать ее в канализацию из-за блокировки дороги

Производитель воды "Новотерская" стал сливать ее в канализацию из-за блокировки дороги

Черчесов вернулся в топ-10 рейтинга самых упоминаемых персон в российских СМИ

Черчесов вернулся в топ-10 рейтинга самых упоминаемых персон в российских СМИ

В Москве и Астрахани предотвратили теракты сторонников ИГ

Крым принял за полгода в 1,5 раза больше туристов, чем в "доковидном" году

Крым принял за полгода в 1,5 раза больше туристов, чем в "доковидном" году
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');