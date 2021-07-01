Росгидромет пообещал россиянам июль теплее нормы

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - На всей территории России температура воздуха в июле ожидается немного выше климатической нормы, осадки - в пределах нормы, следует из прогноза Росгидромета, опубликованного в четверг.

"На большей части Европейской территории России средняя месячная температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше средних многолетних значений, на востоке Северо-Западного и на крайнем севере Приволжского федеральных округов - около нормы", - говорится в сообщении Росгидромета, распространенного пресс-службой.

Ожидается, что "месячное количество осадков на большей части территории предполагается около средней многолетней нормы; в Крыму и Краснодарском крае - больше нормы, на востоке Приволжского федерального округа, на востоке Волгоградской и Астраханской областей - меньше нормы".

"На большей части азиатской территории России средняя месячная температура воздуха ожидается на 1-1,5 градуса выше нормы, в Уральском, на севере и юго-западе Сибирского, на востоке Дальневосточного федеральных округов - около средних многолетних значений", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что месячное количество осадков на большей части территории РФ предполагается около средней многолетней нормы.

"В Свердловской и Челябинской областях, на юге Амурской области, на юге Хабаровского и юге Камчатского края, на Сахалине, на востоке Якутии, в Чукотском автономном округе осадков ожидается меньше нормы. На севере Сибирского федерального округа, северо-западе Якутии, на востоке Иркутской области, в Бурятии и на большей части Забайкальского края - больше нормы", - говорится в сообщении.