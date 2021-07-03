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Дождь и переменная облачность ожидаются в Москве в субботу

Дождь и переменная облачность ожидаются в Москве в субботу
Фото: Никеричев Андрей/Агентство "Москва"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и до плюс 25 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в столице днем составит 23-25 градуса тепла. Ночью опустится до плюс 14-16 градусов. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Ранее в пятницу сообщалось о вероятности дождя и порывистого ветра до 10 метров в секунду.

Гидрометцентр Москва

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