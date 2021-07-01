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Против Виктора Батурина завели дело о покушении на мошенничество

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Виктор Батурин стал фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество по заявлению его сестры Елены Батуриной, жены экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и создательницы крупного российского девелопера "Интеко", сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Батурин находится под следствием, дело возбуждено по статье о покушении на мошенничество", - сказал собеседник агентства.

По его словам, поводом для возбуждения уголовного дела стали попытки Батурина получить рыночную стоимость 25% акций "Интеко" "незаконным путем".

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием следствия по данному вопросу.

Со своей стороны представитель Елены Батуриной Геннадий Теребков сообщил "Интерфаксу", что предпринимательница действительно обращалась к следствию с заявлением о возможном мошенничестве.

"Только следствие может установить виновных", - сказал Теребков, отметив, что о возбуждении уголовного дела он знает только из СМИ.

Батурин занимал различные должности в госорганах, владел примерно половиной акций компании "Интеко". В июле 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве с векселями "Интеко".

"Интеко" работает на рынке недвижимости 18 лет, реализует различные девелоперские проекты в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Ростове-на-Дону.

Виктор Батурин Елена Батурина

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