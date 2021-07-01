Что произошло за день: четверг, 1 июля

Отставка ректора НИУ ВШЭ, задержание бизнесмена Виктора Батурина, 60-летие со дня рождения принцессы Дианы

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России выявили 23 543 случая заражения коронавирусом. Это максимум с 17 января, когда заболели 23 586 человек. Обновлен рекорд смертности за сутки: скончались еще 672 пациента. В четверг стало известно, что в реанимацию больницы в Коммунарке попал актер и музыкант Петр Мамонов, заразившийся COVID-19.

- Путин одобрил запрет публичного отрицания роли СССР в победе над нацизмом и приравнивания целей Союза и Третьего Рейха. Также президент РФ подписал законы об ужесточении наказания за повторное вождение в пьяном виде, а также за незаконные действия с оружием. Кроме того, Путин ввел обязательную дактилоскопию и медосмотры для иностранцев и подписал закон о немедленном поиске пропавших людей по геолокации телефона.

- Ярослав Кузьминов спустя 28 лет оставил пост ректора НИУ ВШЭ. Он стал научным руководителем вуза, нового ректора должно назначить правительство.

- Бизнесмен Виктор Батурин задержан по делу о покушении на мошенничество. Ему предъявлено обвинение. Между тем осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что дело было возбуждено по заявлению сестры бизнесмена, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной.

- Суд признал незаконной деятельность телеграм-бота "Глаз Бога". Распространение персональных данных через бот было признано нарушающим права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

- В Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона". Запись на вакцинацию препаратом "Вектора" приостановлена до новой поставки.

- В саду Кенсингтонского дворца открыли памятник принцессе Диане. 1 июля ей исполнилось бы 60 лет.