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Спасатели эвакуировали альпинистов, которым стало плохо на Эльбрусе

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Спасатели в Кабардино-Балкарии завершили эвакуацию альпинистов из Воронежа, котором стало плохо на высоте 5,4 тыс. метров на Эльбрусе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по КБР.

"Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус полностью завершены. Группу из двух альпинистов спустили на поляну "Азау". От медицинской помощи они отказались", - говорится в сообщении.

К проведению поисково-спасательных работ привлекались 12 спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС России.

Сообщение от группы альпинистов, запросивших помощь спасателей, поступило в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР 1 июля в 11:30. По предварительной информации, у одного из альпинистов отмечались признаки горной болезни.

Эльбрус МЧС Кабардино-Балкария

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