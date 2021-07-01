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Альпинисты на Эльбрусе запросили помощь спасателей из-за горной болезни

Альпинисты на Эльбрусе запросили помощь спасателей из-за горной болезни
Вид на гору Эльбрус
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России выдвинулись на помощь члену группы альпинистов, которому стало плохо на склоне Эльбруса в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ГУ МЧС России по КБР в четверг.

В 11:30 в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступила информация о том, что на горе Эльбрус на высоте 5400 метров группа альпинистов попросила о помощи. По предварительной информации, у одного из альпинистов признаки горной болезни, говорится в сообщении.

В поисково-спасательных работах задействованы 12 спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС России.

Кабардино-Балкария Эльбрус МЧС

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