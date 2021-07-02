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Главу курортного села в Крыму задержали по делу о порче пляжа

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Глава Молочненского сельского поселения Крыма стал фигурантом уголовного дела о халатности с причинением особо крупного ущерба, сообщила представитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

"В результате ненадлежащего и небрежного исполнения им своих должностных обязанностей был причинен ущерб почвам как объекту охраны окружающей среды на сумму более 10 млн рублей, что является особо крупным размером", - сказала она журналистам в пятницу.

Как выяснили следователи, в декабре 2020 года администрация поселения заключила с индивидуальным предпринимателем договор о благоустройстве муниципального пляжа, в соответствии с которым чиновники должны были контролировать исполнение его условий. Однако глава села допустил снятие 9 тыс. кв. м почвы, хотя был свидетелем работ.

Глава сельского поселения задержан, ему предъявлено обвинение в халатности.

Молочненское сельское поселение находится на западе полуострова в Сакском районе, который известен своими песчаными пляжами и лечебными грязями.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что по его поручению создана рабочая группа из представителей правоохранительных органов, которые проверят решения, связанные с генпланом Сакского района и хаотичной продажей прибрежных территорий. Глава районной администрации Михаил Слободяник написал заявление об увольнении.

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