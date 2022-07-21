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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

В Роспотребнадзоре назвали лучшие пляжи Крыма и Севастополя

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Более 400 мест для купания в Крыму и Севастополе соответствуют требованиям безопасности, сообщили в Роспотребнадзоре.

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Кроме того, в ведомстве привели рейтинг лучших пляжей полуострова, подготовленный управлением Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, в него вошли пляж "Лазурный берег" в Евпатории, пляж санатория "Форос" в Ялте, пляж санатория "Днепр", поселок Гаспра, пляж "Мирный" в селе Поповка Сакского района, пляж на Аршинцевской косе в Керчи, пляж гостиницы "Рига" в селе Мысовое Ленинского района, пляж пансионата "Море" в Алуште, пляжи "Экстрим Крым", "Майами" и "Сансет" в селе Оленевка Черноморского района, пляжи " Устричный" и "Ракета" в бухте Капсель Судака, пляжи "Адмиральской лагуны" в Севастополе и пляжи села Орловка рядом с Севастополем.

"Всего на полуострове (Крым и Севастополь - ИФ) более 400 мест для купания, которые соответствуют самым строгим требованиям безопасности. В любом из них можно отлично провести время", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Крым Севастополь Роспотребнадзор
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