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Виталий Игнатенко назначен гендиректором Общественного телевидения России

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Игнатенко генеральным директором автономной некоммерческой организации "Общественное телевидение России". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

Занимавший должность гендиректора ОТР Анатолий Лысенко умер 20 июня на 85-м году жизни.

Виталий Игнатенко родился в 1941 году. После окончания факультета журналистики МГУ работал в "Комсомольской правде", ТАСС, ЦК КПСС, возглавлял журнал "Новое время". В 1990-1991 годах помощник президента СССР, глава пресс-службы Михаила Горбачева. Возглавлял агентство ИТАР-ТАСС в 1991-2012 годах. С 1995 по 1997 год – вице-премьер правительства РФ. В 2012-2015 годах – член Совета Федерации. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Виталий Игнатенко Владимир Путин

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