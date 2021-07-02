Путин подписал закон о бесплатных прививках в любых клиниках РФ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, который гарантирует гражданам право на бесплатное проведение профилактических прививок не только в государственных и муниципальных, но и в частных клиниках.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу.

Изменения вносятся в закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". Ранее статьи 4 и 5 этого закона устанавливали гарантии доступности и бесплатного проведения профилактических прививок национального календаря именно в организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения.

По новому закону, бесплатные профилактические прививки могут проводиться в медицинских организациях независимо от организационно-правовой формы, которые участвуют в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Обеспечивать поликлиники и клиники вакцинами будут власти: в части нацкалендаря прививок - федеральные, а в части календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям - региональные.