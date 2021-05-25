Правительство предложило внести COVID-вакцину в национальный календарь прививок

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ во вторник внесло в Госдуму законопроект, которым вакцинация от коронавирусной инфекции вводится в Национальный календарь профилактических прививок.

Законопроектом (№1179765-7) предлагается дополнить закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (157-ФЗ), внеся в Национальный календарь профилактических прививок вакцину от COVID-19.

Предложенные изменения позволят закупать профилактические вакцины от COVID-19 за счет федерального бюджета, подчеркивают авторы законопроекта.

За 2021 год планируется привить от коронавируса не менее 60% взрослых россиян, или 69,5 млн человек, отмечается в финансовом обосновании к законопроекту.

Для этого до конца 2021 года потребуется выпуск еще 29,7 млн доз вакцин, дополнительные финансовые затраты на которые должны составить 26,4 млрд рублей.

В этих рамках Минздрав планирует закупить 17,5 млн доз вакцины ГамКовидВак ("Спутник V", 16,6 млрд рублей), 3 млн доз ГамКовидВак Лайт ("Спутник Лайт", 1,1 млрд рублей), 4,7 млн доз "ЭпиВакКороны" (4,3 млрд рублей) и 4,5 млн доз "Ковивака" (4,2 млрд рублей), отмечается в обосновании.

Согласно ранее предоставленной журналистам справочной информации, принятие законопроекта потребует выделения на 2021-2023 гг. из федерального бюджета дополнительно 75,815 млрд рублей: в эпидсезоне 2021 года – почти 31,37 млрд руб., а в эпидсезонах 2022-2024 – в сумме по 22,222 млрд рублей ежегодно.

Статья 9 федерального закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" сейчас содержит список из 12 вакцин, включенных в Национальный календарь профилактических прививок: это гепатит В, дифтерия, коклюш, корь, краснуха, полиомиелит, столбняк, туберкулез, эпидемический паротит, гемофильная инфекция, пневмококковая инфекция и грипп.

Сам календарь, сроки проведения прививок и категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации, по закону утверждаются Минздравом.